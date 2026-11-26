Dell Technologies lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.

Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,94 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,53 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at