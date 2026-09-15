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15.09.2026 15:19:40

Dell Technologies Stock Hits a New All-Time High: Is It Too Late to Buy?

Dell Technologies (NYSE:DELL) stock recently hit a new all-time high. The tech company, known for its customizable computers, has been experiencing a surge in demand due to artificial intelligence (AI). AI servers have been selling fast, propping up the company's top and bottom lines in the process, and leading to significant gains for investors.

Year to date, the tech stock is up over 320% as of Monday's close, making it one of the best-performing stocks within the S&P 500. While Dell's been performing exceptionally well of late, the inevitable question many investors may be asking right now, however, is whether it's too late to invest in the stock. Has Dell's stock become too expensive to buy, or can it still go higher?

Image source: Getty Images.

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