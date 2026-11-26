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26.11.2026 06:31:29
Dell Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dell Technologies gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 180,09 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 42,67 ARS je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83 088,98 Milliarden ARS im Vergleich zu 37 550,82 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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