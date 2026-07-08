Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
08.07.2026 11:01:04
Dell Tower Plus (EBT2250) Desktop Review: Modern Performance in a Classic Tower PC
The Tower Plus' understated design hides capable internals, but there's still room for improvement when it comes to upgrades.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.07.26
|'Trump Accounts': Trump gibt Startschuss für Neugeborenen-Konten (dpa-AFX)
|
01.07.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|377,20
|3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.