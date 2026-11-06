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06.11.2026 20:30:02

Dell vs. Nvidia: Chip Stocks Just Suffered Their Worst Sell-Off Since 2020. Which Is the Better Buy for 2027?

The artificial intelligence (AI) boom has fueled extraordinary growth across the technology sector, but a recent sell-off has Wall Street questioning whether massive infrastructure investments can continue to justify elevated valuations. For investors looking toward 2027, the pullback presents an opportunity to reassess two major beneficiaries of the AI boom: Dell Technologies(NYSE:DELL) and Nvidia (NASDAQ:NVDA).

Dell provides the servers and infrastructure needed to support AI workloads, while Nvidia designs the advanced chips powering them. Both have benefited from surging demand, but their business models, profitability, and valuations differ substantially. As investors become more selective about AI exposure, those differences could determine which stock offers the more compelling long-term opportunity.

Dell provides servers, storage systems, and personal computers to enterprises, governments, and cloud providers. Its Infrastructure Solutions Group has become an increasingly important driver of growth as demand for AI-optimized servers accelerates.

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