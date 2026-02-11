Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
11.02.2026 20:24:16
Dell XPS 14 Hands-On: The Long-Running Laptop Brand Goes Back to What Works
So far, so good with the first XPS laptop I've seen from Dell in a couple years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
11.02.26
|S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.01.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|98,64
|3,69%
|HANDS CORPORATION LTD. Registered Shs
|1 161,00
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.