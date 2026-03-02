Dellia Group AS Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dellia Group AS Registered veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,54 NOK, nach 0,800 NOK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 638,29 Millionen NOK gegenüber 265,97 Millionen NOK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at