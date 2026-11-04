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04.11.2026 06:31:28
Delphax Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Delphax Technologies hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Delphax Technologies hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Das vergangene Gesamtjahr hat Delphax Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,01 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion finanzen.at
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