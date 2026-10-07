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07.10.2026 06:31:28
Delphi Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Delphi Bank hat am 05.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Delphi Bank mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,40 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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