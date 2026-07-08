Delphi Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Delphi Bank hat sich am 06.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delphi Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at