Delphi Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Delphi Bank äußerte sich am 06.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 4,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,730 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Delphi Bank ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,58 Millionen USD gegenüber 14,51 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at