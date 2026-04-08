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08.04.2026 06:31:29
Delphi Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Delphi Bank ließ sich am 06.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Delphi Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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