Delphi World Money informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Delphi World Money ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Delphi World Money die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 16,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at