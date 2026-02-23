Delphi World Money: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Delphi World Money hat am 21.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig standen 3,58 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delphi World Money 3,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at