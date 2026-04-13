Delphx Capital Markets gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Delphx Capital Markets lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Delphx Capital Markets ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at