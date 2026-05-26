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26.05.2026 06:31:29
Delphx Capital Markets: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Delphx Capital Markets hat am 24.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Delphx Capital Markets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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