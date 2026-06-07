Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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07.06.2026 22:22:49
Delta, United, Southwest Stocks In Focus As Airline Group Signals Sharp Drop In Profits
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Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.
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04.06.26
|S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.05.26
|S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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21.05.26
|S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
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20.05.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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20.05.26