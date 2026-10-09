Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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09.10.2026 14:38:13
Delta Air cuts profit forecast as US$6 billion fuel-cost surge outweighs fare gains
Fuel expenses rose 62% from a year earlier to US$4.1 billion, blowing past its forecast by more than US$500 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Air Holdings Limited Registered Shs
|7,62
|-1,93%
|Delta Air Lines Inc.
|71,39
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