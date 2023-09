Delta Air Lines-Aktie in Rot: Delta Air Lines rechnet mit niedrigerem Quartalsgewinn

Das Management peilt für die drei Monate bis Ende September nun zwar die obere Hälfte der bekannten Spanne für ein Umsatzplus von 11 bis 14 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) bekannt gab. Weil der Spritpreis aber gestiegen sei, dürfte der Gewinn je Aktie nur noch bei 1,85 bis 2,05 US-Dollar liegen. Zuvor hatte die Konzernspitze des United Airlines -Wettbewerbers noch 2,20 bis 2,50 Dollar ins Auge gefasst. Das Jahresziel von 6 bis 7 Dollar behielt Delta Air Lines bei.

Erst am Vortag hatte die Konkurrentin American Airlines ebenfalls einen verhalteneren Ausblick auf die Gewinnentwicklung gegeben. Neben höheren Treibstoffkosten belastet die Airline ein neuer Tarifvertrag.

An der NYSE stiegen die Delta Airlines-Aktien zunächst, drehten dann aber ins Minus und verloren letztlich 0,56 Prozent auf 39,33 US-Dollar.

/ngu/mis/jha/

ATLANTA (dpa-AFX)