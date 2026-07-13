Delta Air Lines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Delta Air Lines ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Delta Air Lines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,020 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 99,84 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94,36 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at