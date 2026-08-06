Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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06.08.2026 14:44:02
Delta Air Lines CEO Edward Bastian Sells Company Shares Worth $19.2 Million. Here's a Deeper Look at the Transaction.
Edward H. Bastian, Chief Executive Officer of Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL), sold ~207,000 shares of common stock on August 4, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($92.80); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($92.77).Delta Air Lines is one of the largest carriers in the United States with a fleet-based competitive advantage and a strategically positioned hub network generating $68.3 billion in trailing 12-month revenue. The company operates through both airline and refinery segments, providing operational integration and margin enhancement opportunities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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