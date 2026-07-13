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13.07.2026 06:31:29
Delta Air Lines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Delta Air Lines präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 2,44 USD. Im letzten Jahr hatte Delta Air Lines einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,76 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delta Air Lines einen Umsatz von 16,65 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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