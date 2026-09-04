Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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04.09.2026 16:15:00
Delta Air Lines Is Up 10% This Year and Still Trades at Less Than 12 Times Earnings
Airline stocks tend to be volatile, and Delta Air Lines (NYSE: DAL) is no exception. Airline companies tend to have fixed costs and exposure to highly dynamic variable costs, such as jet fuel, and transportation demand can ebb and flow. This all leaves them exposed to a cycle of declining earnings as revenue dries up while they continue to run routes with lower-than-expected load factors. These risks are why stocks like Delta Air Lines tend to trade at low valuations.But is it justified?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Air Holdings Limited Registered Shs
|7,20
|1,55%
|Delta Air Lines Inc.
|68,88
|1,70%
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