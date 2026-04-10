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10.04.2026 06:31:29
Delta Air Lines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delta Air Lines hat am 08.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,33 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 82,10 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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