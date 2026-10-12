Delta Air Lines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Delta Air Lines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 215,60 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 360,36 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30 275,58 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22 150,45 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at