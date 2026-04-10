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10.04.2026 06:31:29
Delta Air Lines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Delta Air Lines gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 77,99 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 48,82 ARS erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Delta Air Lines im vergangenen Quartal 22 481,11 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Air Lines 14 819,67 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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