Delta Air Lines Aktie

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

08.04.2026 12:50:55

Delta Air Lines Slips To Loss In Q1, Revenues Rise; Sees Earnings In Q2; Stock Up

(RTTNews) - Delta Air Lines (DAL) reported Wednesday a loss in its first quarter, compared to prior year's profit, despite growth in revenues. Looking ahead for the second quarter, the company projects earnings with revenue growth.

In pre-market activity, the shares were gaining around 12.5 percent to trade at $73.80.

In the first quarter, net loss was $289 million or $0.44 per share, compared to prior year's net income of $240 million or $0.37 per share.

Adjusted net income was $423 million or $0.64 per share, compared to $291 million or $0.45 per share a year ago.

Operating revenue grew 13 percent to $15.85 billion from last year's $14.04 billion. Adjusted operating revenue was $14.20 billion, a growth of 9.4 percent last year.

Looking ahead for the second quarter, the company projects earnings per share of $1.00 to $1.50, with total revenue growth in low-teens.

The company said it expects June quarter pre-tax profit of around $1 billion, on a more than $2 billion increase in fuel expense at the forward curve.

Delta Air Lines Inc. 62,64 10,50%

