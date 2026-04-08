Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|
08.04.2026 12:50:55
Delta Air Lines Slips To Loss In Q1, Revenues Rise; Sees Earnings In Q2; Stock Up
(RTTNews) - Delta Air Lines (DAL) reported Wednesday a loss in its first quarter, compared to prior year's profit, despite growth in revenues. Looking ahead for the second quarter, the company projects earnings with revenue growth.
In pre-market activity, the shares were gaining around 12.5 percent to trade at $73.80.
In the first quarter, net loss was $289 million or $0.44 per share, compared to prior year's net income of $240 million or $0.37 per share.
Adjusted net income was $423 million or $0.64 per share, compared to $291 million or $0.45 per share a year ago.
Operating revenue grew 13 percent to $15.85 billion from last year's $14.04 billion. Adjusted operating revenue was $14.20 billion, a growth of 9.4 percent last year.
Looking ahead for the second quarter, the company projects earnings per share of $1.00 to $1.50, with total revenue growth in low-teens.
The company said it expects June quarter pre-tax profit of around $1 billion, on a more than $2 billion increase in fuel expense at the forward curve.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Delta Air Lines Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Delta Air Lines Inc.
|62,64
|10,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.