14.01.2026 06:31:28
Delta Air Lines stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Delta Air Lines gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 1,86 USD. Im letzten Jahr hatte Delta Air Lines einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,85 Prozent auf 16,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,66 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,79 Prozent auf 63,36 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
