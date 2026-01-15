Delta Air Lines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Delta Air Lines hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Delta Air Lines ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,83 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 86,34 Milliarden BRL.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,040 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,030 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 351,55 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 332,31 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at