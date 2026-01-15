15.01.2026 06:31:29

Delta Air Lines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Delta Air Lines hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Delta Air Lines ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,83 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 86,34 Milliarden BRL.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,040 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,030 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 351,55 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 332,31 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen