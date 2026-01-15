Delta Air Lines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Delta Air Lines gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 334,12 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 161,15 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 22 997,52 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 47,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15 549,08 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1209,77 ARS gegenüber 610,07 ARS je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Delta Air Lines in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 41,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80 058,39 Milliarden ARS im Vergleich zu 56 444,93 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at