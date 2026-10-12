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12.10.2026 06:31:29
Delta Air Lines vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Delta Air Lines hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,85 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 103,70 Milliarden BRL ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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