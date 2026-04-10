Delta Air Lines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Delta Air Lines lud am 08.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 15,85 Milliarden USD gegenüber 14,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at