Delta Air Lines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delta Air Lines veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 2,17 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Delta Air Lines 20,19 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at