WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

13.01.2026

Delta-Aktie gibt ab: Tagesgeschäft schwächelt - Gewinnziel für 2026 enttäuscht

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im vergangenen Jahr nur dank günstiger Finanzgeschäfte einen Gewinnsprung hingelegt.

Im Tagesgeschäft verdiente das Unternehmen wegen gestiegener Kosten weniger als im Vorjahr, wie es am Dienstag in Atlanta mitteilte. Zugleich gab Delta den Kauf von 30 Boeing-Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" bekannt. Die Erwartungen von Delta-Chef Ed Bastian an das laufende Jahr konnten die Anleger am Finanzmarkt jedoch nicht überzeugen: Sie schicken die Aktie an der NYSE zeitweise 2,56 Prozent abwärts auf 69,22 US-Dollar.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Delta den Umsatz um drei Prozent auf rund 63,4 Milliarden US-Dollar (54,3 Mrd Euro). Weil auch die Betriebskosten stiegen, sank der operative Gewinn um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich profitierte Delta allerdings von günstigen Anlagegeschäften, sodass der Überschuss um 45 Prozent auf gut 5 Milliarden Dollar nach oben sprang.

Für das laufende Jahr rechnet Bastian mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 6,50 und 7,50 Dollar. Dies wäre auf jeden Fall mehr als die 5,82 Dollar von 2025.

Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte das Geschäft von Fluggesellschaften aus den USA im vergangenen Jahr zeitweise deutlich zurückgeworfen. Delta-Chef Bastian sieht in der Weltpolitik auch 2026 Gefahren für seine Geschäftsprognose - sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland. "Wir werden keinen Rekordgewinn in Aussicht stellen oder versprechen, bevor wir die Unsicherheiten etwas besser verstanden haben."

