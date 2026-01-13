Delta Air Lines Aktie
Delta-Aktie gibt ab: Tagesgeschäft schwächelt - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
Im abgelaufenen Jahr steigerte Delta den Umsatz um drei Prozent auf rund 63,4 Milliarden US-Dollar (54,3 Mrd Euro). Weil auch die Betriebskosten stiegen, sank der operative Gewinn um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich profitierte Delta allerdings von günstigen Anlagegeschäften, sodass der Überschuss um 45 Prozent auf gut 5 Milliarden Dollar nach oben sprang.
Für das laufende Jahr rechnet Bastian mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 6,50 und 7,50 Dollar. Dies wäre auf jeden Fall mehr als die 5,82 Dollar von 2025.
Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte das Geschäft von Fluggesellschaften aus den USA im vergangenen Jahr zeitweise deutlich zurückgeworfen. Delta-Chef Bastian sieht in der Weltpolitik auch 2026 Gefahren für seine Geschäftsprognose - sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland. "Wir werden keinen Rekordgewinn in Aussicht stellen oder versprechen, bevor wir die Unsicherheiten etwas besser verstanden haben."
