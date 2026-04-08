Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Zwischenbericht
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08.04.2026 13:50:39
Delta-Aktie im Plus: Kein Ausblick wegen teurem Sprit
Die Delta Air Lines-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 12,47 Prozent höher bei 73,8 US-Dollar, nachdem die USA, Israel und der Iran eine zweiwöchige Waffenruhe am Persischen Golf bekannt gegeben hatten. Wegen des Kriegs in der für den Ölmarkt wichtigen Region waren die Kerosinpreise immens gestiegen.
"Der jüngste Anstieg der Treibstoffkosten belastet derzeit den Gewinn", berichtete das Delta-Management. Im laufenden Quartal dürfte der Umsatz im Jahresvergleich um einen niedrigen Zehner-Prozentsatz steigen. Die Nachfrage bleibe stark. Andererseits habe Delta das Flugangebot verringert und einiges unternommen, um die gestiegenen Kerosinkosten zu kompensieren.
So gab die Airline im ersten Quartal über 2,7 Milliarden Dollar für Treibstoff aus, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar stieg der Umsatz um 13 Prozent auf knapp 15,9 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn ging jedoch um 12 Prozent auf 501 Millionen Dollar zurück, weil neben den Ausgaben für Kerosin auch die Aufwendungen für das Personal wuchsen. Unter dem Strich stand wegen Verlusten bei Finanzanlagen sogar ein Fehlbetrag von 289 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 240 Millionen im Vorjahreszeitraum.
/stw/err/jha/
ATLANTA (dpa-AFX)
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