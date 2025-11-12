Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|
12.11.2025 21:03:00
Delta CEO says the quiet part out loud: Airlines were a ‘political football’ during shutdown
Delta Chief Executive Ed Bastian didn’t mince words in describing how airlines became a bargaining chip during shutdown negotiations.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Delta Air Lines Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Delta Air Lines Inc.
|52,06
|0,06%