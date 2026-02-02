Delta Credit JSC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Delta Credit JSC hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delta Credit JSC -0,190 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 215,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,070 EUR. Im letzten Jahr hatte Delta Credit JSC einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,55 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 0,96 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at