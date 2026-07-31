Delta Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Delta Electronics lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,35 Prozent auf 5,80 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at