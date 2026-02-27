27.02.2026 06:31:29

Delta Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delta Electronics hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,67 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,76 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,61 Milliarden TWD – ein Plus von 41,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Electronics 114,20 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,14 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Delta Electronics ein EPS von 13,56 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Delta Electronics im vergangenen Geschäftsjahr 554,89 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Electronics 421,15 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen