Delta Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delta Electronics hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,67 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,76 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,61 Milliarden TWD – ein Plus von 41,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Electronics 114,20 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,14 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Delta Electronics ein EPS von 13,56 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Delta Electronics im vergangenen Geschäftsjahr 554,89 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Electronics 421,15 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at