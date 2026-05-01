Delta Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delta Electronics hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,91 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,94 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 159,35 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,92 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at