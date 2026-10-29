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29.10.2026 06:31:29
Delta Electronics legte Quartalsergebnis vor
Delta Electronics hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 9,05 TWD gegenüber 7,16 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,32 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 197,06 Milliarden TWD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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