Delta Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delta Electronics veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Delta Electronics ein EPS von 1,20 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Delta Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 6,16 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at