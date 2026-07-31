Delta Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Delta Electronics gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 9,68 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,37 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 183,26 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 47,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124,04 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at