Delta Electronics (Thailand): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Delta Electronics (Thailand) lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Delta Electronics (Thailand) mit 0,020 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 1,98 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Delta Electronics (Thailand) 1,41 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at