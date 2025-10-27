|
27.10.2025 06:31:29
Delta Electronics (Thailand) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delta Electronics (Thailand) gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 THB je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delta Electronics (Thailand) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,21 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 43,23 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
