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30.04.2026 06:31:29
Delta Electronics (Thailand) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Delta Electronics (Thailand) hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,73 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent auf 61,39 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,74 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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