Delta Electronics (Thailand) präsentierte Quartalsergebnisse

Delta Electronics (Thailand) lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,72 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at