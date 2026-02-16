Delta Electronics (Thailand) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Delta Electronics (Thailand) stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 THB je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57,71 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 41,75 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,99 THB. Im Vorjahr waren 1,52 THB je Aktie erzielt worden.

Delta Electronics (Thailand) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 198,15 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 164,73 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at