Delta Electronics (Thailand) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Delta Electronics (Thailand) präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,62 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 THB je Aktie erzielt worden.

Delta Electronics (Thailand) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,80 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 53,21 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at