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30.10.2026 06:31:28
Delta Electronics (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Delta Electronics (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde mit 0,02 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite standen 2,92 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,11 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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